مصدر: وفود اماراتية زارت طهران لهذا الغرض

2019/07/01 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر لموقع "الغدير"، ان" وفود اماراتية خاصة زارت طهران وموسكو إبان تصاعد التوتر بالخليج بين اميركا وإيران.واضاف المصدر، ان" الوفود الاماراتية كانت تدعم محاولة تجنيب الإمارات (الاسوأ) جراء احتمال نشوب الحرب مرتقبة بين واشنطن وطهران".انتهى..م.م

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