طهران تندد بالقرار الروسي - السعودي الخاص بخفض الانتاج النفطي

2019/07/01 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد وزير النفط الإيراني، بيجان نمدار زنقنة، اليوم الاثنين، من العاصمة النمساوية فيينا بـ"الطابع الأحادي الجانب" للاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد خفض الانتاج النفطي والذي أُعلن قبل اجتماع "أوبك".

وقال زنقنة خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة النمساوية "فيينا"، ان" تمديد خفض الانتاج الساري حالياً، اعتبر منظمة الدول المصدرة للنفط - والتي لا تنتمي إليها روسيا - "ليست منظمة تتلقى قراراً أُعدّ خارج أوبك".واكد ان" هذا التمديد في خفض الانتاج الهادف الى دعم الاسعار، أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا قبل اجتماع ".انتهى..م.م

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