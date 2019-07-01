إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال شمال رام الله

2019/07/01 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل ثلاثة شبان، الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.وذكرت وكالة وفا أن “قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقال ثلاثة شبان”.وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين […]

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