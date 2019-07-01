عشرة قتلى إثر اقتحام طائرة صغيرة لحظيرة طائرات في مطار تكساس ترجمة خولة الموسوي

2019/07/01 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحطمت طائرة ImageA بعد وقت قصير من إقلاعها في أديسون ، تكساس ، صباح يوم الأحد ، مما أدى إلى مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها.وقال مسؤولون محليون إن عشرة أشخاص قتلوا عندما تحطمت طائرة واشتعلت فيها النيران بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار في أديسون بولاية تكساس.وكانت الطائرة ،...

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