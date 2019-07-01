جوار قبر الامام علي!الاعدام مرتين وفق قانون مكافحة الارهاب لأربعة بينهم امرأة قتلوا ابرياء

2019/07/01 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات النجف حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق أربعة ‏مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من المال.‏ وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن المحكمة ‏نظرت بقضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‌‏.‏...

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