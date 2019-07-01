السعودية تطالب بالسماح لــ قواتها الجوية بـــ

2019/07/01 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

طالب سليمان العقيلي الإعلامي والكاتب السعودي خلال تواجده كضيف في إحدى البرامج التلفزيونية العراقية، بضرورة السماح للقوات الجوية السعودية باستهداف الفصائل المسلحة التي استهدفت خطوط النفط في بلاده بطائرات مسيرة.

وقال إنه إذا ثبت قيام فصائل عراقية مسلحة بهذا الهجوم، فعلى الحكومة العرا...

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