رئيس الليغا يرفض عودة نيمار إلى برشلونة

2019/07/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، بعدم رغبته في عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، هذا الصيف.

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