الحلبوسي يبحث مع وزير الثقافة ملف مدينة بابل التاريخية ووضعها على لائحة التراث العالمي

2019/07/01 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع وزير الثقافة عبد الامير الحمداني، ملف مدينة بابل التاريخية على لائحة التراث العالمي.

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