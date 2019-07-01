"قبلها ثم صفعها".. اعتقال عراقي "اعتدى جنسيًا" على أمريكية ثملة!

2019/07/01 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الفتاة إنها حاولت المقاومة لكنها فشلت لأنها كانت ثملة (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

اعتقلت الشرطة الأمريكية، سائق أجرة من أصل عراقي بتهمة ارتكاب "تحرش جنسي" على فتاة، خلال نقلها من منزل صديقتها إلى منزلها.

اعتقل سائق أجرة عراقي توقف مرتين خلال الطريق و"اعتدى جنسيًا" على فتاة ثملة أمريكية في ولاية أريزونا

وتمكنت شرطة في ولاية أريزونا من إلقاء القبض على العراقي الاصل ريان جرجيس الذي يعمل لصالح شركة Lyft بعد اتهامه بـ "الاعتداء الجنسي والخطف والتحرش براكبة أمريكية كان ينقلها من منزل صديقتها الى منزلها"، وفق وسائل إعلام أمريكية.

سائق الأجرة من أصل عراقي ريان جرجيس

وقالت الضحية، إن "جرجيس توقف مرتين وقبّلها في الأولى ومن ثم توقف ثانية وتحرش بها جنسيًا وصفعها والتقط صورًا لها"، مؤكدة أنها "حاولت المقاومة لكنها كانت ثملة ولم تتمكن من ذلك"، فيما أشار إلى أنها "اتصلت بالشرطة بعدها وتم إيقاف السائق واعترف كذلك باتهامات أخرى وجهت له".

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