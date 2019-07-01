2019/07/01 | 11:07

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وزير النفط الإيراني: طهران لن تغير موقفها على الرغم من تزايد الضغط الأمريكي

الاثنين

01

تموز

2019 :

10:57 am

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أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، الاثنين، أن إيران لن تغير

موقفها على الرغم من تزايد الضغط الأمريكي والعقوبات الأمريكية

المتزايدة.ونقلت صحيفة "بلومبرغ" عن الوزير الإيراني زنغنة: "إيران سترفض ميثاق

التعاون مع الدول غير الأعضاء في أوبك واعتبر أن جلستها المقبلة ستكون

سهلة وواضحة لأن موقفي واضح".وأشار زنغنة أن منظمة "أوبك" تواجه خطر الزوال والموت في حال بقيت على

سياستها.



وسأل الوزير الإيراني لماذا اتخذ قرار أوبك في أوساكا وليس

في فيينا؟".وختم زنغنة قائلا: "إيران ترفض ميثاق الشراكة الطويلة الأجل مع أوبك".

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