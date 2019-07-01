2019/07/01 | 11:07

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رئيس رابطة الليغا: سلوك نيمار لا يناسب الدوري الاسباني !

لا يرغب خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الليغا، بعودة البرازيلي نيما

ردا سيلفا إلى مسابقة الدوري الإسباني.اللاعب البرازيلي يرتبط بإمكانية الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان

والعودة لفريقه السابق برشلونة، هذا الصيف.وفي تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، قال تيباس: " "فضل إذا

لم يذهب نيمار إلى برشلونة، نريد دائمًا إحضار لاعبين رائعين ولكن في

حالة نيمار، فإن سلوكه ليس جيدًا للمنافسة لأن الأخبار تدور دائمًا

حول ما قام به خارج الملعب".وأضاف: " لقد عملنا بجد للحفاظ على قيمنا في الدوري الاسباني ولا نريد

تغيير صورتنا".وأكد تيباس: "يمكن أن يكون لاعباً رائعاً، لكن السلوك مهم جدًا لقيمنا

في المنافسة، وسلوكه خارج الملعب ليس مثالاً جيدًا".وأتم بشأن إمكانية تواجد نيمار وأنطوان جريزمان في برشلونة معًا: "

حال تمت صفقة نيمار، سيتعين على برشلونة بيع بعض لاعبيه لكي لا يدخل

في معادلات قانون اللعب المالي النظيف، سيعتمد كل شيء على السعر الذي

ستتم به الصفقة".

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