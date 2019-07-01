2019/07/01 | 11:07

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بغداد اليوم-بغداد

اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "أوبك" تموت بسبب ما وصفه أن قرار المنظمة انتقل ...





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