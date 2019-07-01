2019/07/01 | 11:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "أوبك" تموت بسبب ما وصفه أن قرار المنظمة انتقل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير النفط الإيراني: "أوبك" تموت وقرارها انتقل إلى موسكو والرياض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن "أوبك" تموت بسبب ما وصفه أن قرار المنظمة انتقل ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وزير النفط الإيراني: "أوبك" تموت وقرارها انتقل إلى موسكو والرياض) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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