2019/07/01 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحلبوسي يؤكد دعم ملف مدينة بابل التاريخية لوضعها على لائحة التراث العالمي

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، دعم ملف مدينة بابل

التاريخية لوضعها على لائحة التراث العالمي.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي استقبل، اليوم، وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير

الحمداني، بحضور رئيس كتلة صادقون عدنان فيحان".وأضاف البيان، أن "الوزير الحمداني قدم عرضًا لآخر استعدادات وزارته

فيما يخص ملف مدينة بابل التاريخية؛ لوضعها على لائحة التراث

العالمي في مؤتمر اليونسكو المزمع عقده في العاصمة الأذربيجانية

باكو يوم الأربعاء المقبل".من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أن "تاريخ العراق وحضارة بابل هي

ملكٌ للإنسانية جميعا، وعلى العالم أن ينظرَ إليها مركز إشعاع

للبشرية برموزها وعطائها الثر، من شريعة حمورابي التي أسست تنظيم

العلاقة المجتمعية ونُظمَ التعايش الإنساني وأول القوانين

المدنية".وشدد رئيس البرلمان، على دعمه "الكامل لملف مدينة بابل التاريخية،

وبذل الجهد البرلماني لمساندة هذا الملف ووضعها على لائحة التراث

العالمي"، مشيرا إلى أن "العراقيين بانتصارهم على وحوش الظلام من

تنظيم داعش الإرهابي الذين حطَّموا الآثار وأحرقوا المكتبات في

نينوى العظيمة وحضارتها، فإن العالم الحر اليوم مطلوبٌ منه حماية

مدينة بابل التاريخية تراثا للإنسانية جميعا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد دعم ملف مدينة بابل التاريخية لوضعها على لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد دعم ملف مدينة بابل التاريخية لوضعها على لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).