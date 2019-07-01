2019/07/01 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية وإن على واشنطن إبداء الاحترام لطهران إذا أرادت إجراء محادثات معها.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تقول إنها لن ترضخ لأمريكا وتعلن شرطها للعودة إلى المفاوضات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تقول إنها لن ترضخ لأمريكا وتعلن شرطها للعودة إلى المفاوضات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).