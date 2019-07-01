2019/07/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء هاشم الحكيم في كل مرة يوجه الخطباء وبعض النواب وبعض المثقفين وبعض القانونيين، اللوم على الشعب وينعتونه بالجبن وبالتخاذل، ولايسألون أنفسهم من هو الشعب؟ الشعب يتمثل، بقادته وولاة أمره...أكمل القراءة ←

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