لاأمان لمن عبثوا وأجرموا بحق العراق

2019/07/01 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علاء کامل شبيب أن تتحدث مصادر عراقية مطلعة، .لوسائل الاعلام العربية عن قيام الحرس الثوري الإيراني وبمساعدة ميليشيات عراقية تابعة للحشد الشعبي باستخدام معسكرات تابعة للجيش العراقي السابق في محافظة...أكمل القراءة ←

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