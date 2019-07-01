2019/07/01 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

اعلنت مكافحة مخدرات شرطة واسط، يوم الاثنين، القاء القبض

على مسافرين بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.

وقالت المديرية في بيان، ان "مفارزها القت القبض على مسافرين

بحوزتهما مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي، مبينةً انها المواد

المخدرة هي ترياك ١ غرام وحشيشه ١ غرام و ١٥ حبة مخدره".

واضافت انه تم احالت المتهمين الى القضاء لينالوا الجزاء.

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