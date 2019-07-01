2019/07/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس عثرت فرق الغوص التابعة للدفاع المدني في محافظة دهوك صباح اليوم الاثنين على اخر جثتين ضمن افراد الأسرة التي غرقت في نهر الخابور بقضاء زاخو.وانتشلت الفرق جثة رب الاسرة وزوجته فجر اليوم من نهر الخابور وبهذا فإن عدد الجثث التي تم العثور عليها لأفراد الاسرة قد اكتمل.وكانت شرطة محافظة دهوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثتي (الام والأب) من عائلة الغرقى في دهوك) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثتي (الام والأب) من عائلة الغرقى في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).