التربية النيابية: سنتخذ إجراءات ضد لجنة الامتحانات بشأن اسئلة العربي

2019/07/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت لجنة التربية في مجلس النواب ،الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات ضد اللجنة الدائمة للامتحانات اذا ثبت وضعها اسئلة اللغة العربية من خارج المنهج.وقال عضو الجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/، إن لجنته “ستدرس مادة اللغة العربية وعرضها على مستشارين مختصين لمعرفة كيف تم وضع الاسئلة وهل هي من داخل المنهج أو من خارجه”.[…]

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