وزير دفاع العراق يؤكد ضرورة تعزيز العلاقات مع ايران

2019/07/01 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع العراقي الجديد " نجاح حسن الشمري" خلال لقائه الملحق العسكري الايراني العميد "مصطفى مراديان" على ضرورة تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكر...

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