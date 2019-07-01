سعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات

2019/07/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعر الصرف ليوم الاثنين 1/7/2019بغداد - السعر في البورصة

120,150

السعر في اغلب صيرفات بغداد

119,500

120,500

الموصل

120,350

اربيل

120,250

البصرة

120,250

ميسان

120,250

كركوك

120,300

الليرة التركية

5,69

التومان الايراني

1278

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