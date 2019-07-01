2019/07/01 | 11:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سعر الصرف ليوم الاثنين 1/7/2019بغداد - السعر في البورصة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
120,150
السعر في اغلب صيرفات بغداد
119,500
120,500
الموصل
120,350
اربيل
120,250
البصرة
120,250
ميسان
120,250
كركوك
120,300
الليرة التركية
5,69
التومان الايراني
1278
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعر صرف الدولار في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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