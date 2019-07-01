بيرقدار: اعواد البخور المادة الرئيسية المستخدمة في حرق المحاصيل الزراعية

2019/07/01 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وكالة النبأ للأخبار/ كشفت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب عن القبض على مجموعة إرهابية مسؤولة عن العديد من العمليات الإجرامية منها حرق المحاصيل الزراعية في كركوك.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب تجري تحقيقات مع مجموعة إرهابية مكونة من ثلاثة متهمين يعملون ضمن ولاية كركوك المزعومة في تنظيم داعش الإرهابي".

واضاف بيرقدار، ان "المتهمين اعترفوا باشتراكهم بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية في محافظة كركوك فضلاً عن تلقيهم اوامر مما يعرف بأمير قاطع كركوك بتنفيذ عمليات حرق للمحاصيل الزراعية ضمن المناطق التابعة للمحافظة".

ولفت المتحدث الرسمي الى، ان "المتهمين اكدوا باعترافاتهم بعد تلقيهم الأوامر أقدموا على تجهيز المواد اللازمة لهذا الغرض وكذلك تلقيهم الآلية الواجب إتباعها".

وبين بيرقدار، ان "الالية المفترضة كانت باستخدام أعواد البخور مربوطاً باسفلها اعواد من الكبريت وترمى في الاماكن المتيبسة من المحاصيل الزراعية".

ونوه الى، ان "القوات الامنية وبمتابعة وإشراف من قبل قاضي تحقيق المحكمة المركزية القت القبض على المتهمين كونهم مطلوبين عن جرائم اخرى ما حال دون تنفيذهم لعمليات الحرق".

وأكد المتحدث بأسم مجلس القضاء، ان "المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهم قضائيا عن جرائم متعددة وفقاً لاحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب".



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