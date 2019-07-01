2019/07/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق عبر معلم من بغداد عن احباطه جراء الروتين الحكومي الذي تسبب بتأخر معلمة نقله من مديرية تربية الرصافة الاولى الى تربية الرصافة الثانية، مبينا انه استخدم ٥٢ كتاباً رسمياً لتمشية معاملة النقل.بدأت اجراءات النقل بحسب المعلم الذي تقدم بشكوى عبر “يس عراق” من شهر حزيران ٢٠١٨ وتم النقل في نهاية شهر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الروتين الحكومي يحبط المواطنين..”52 كتاب” لنقل معلم من مديرية الى اخرى في بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الروتين الحكومي يحبط المواطنين..”52 كتاب” لنقل معلم من مديرية الى اخرى في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).