2019/07/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا ستة مليارات دينارٍ ونصف المليار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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