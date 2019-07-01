2019/07/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد في الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: أعيدوا حساباتكم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/01 | 11:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد في الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: أعيدوا حساباتكم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد في الحرس الثوري الإيراني يحذر أمريكا: أعيدوا حساباتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).