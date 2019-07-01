سيارة تتسبب في اندلاع النيران في دراجة نارية – فيديو

2019/07/01 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدى تباطؤ حركة سيارة في أحد الملفات إلى حادث مروع.

وفقا لما نشره موقع لايف ليك، أثناء تحرك السيارة ببطء في منتصف الطريق اصطدمت دراجة نارية مسرعة بها، والتي ظنت الطريق فارغا أمامها، وأدى التصادم إلى اشتعال الدراجة النارية وأمسكنت النيران براكبها.

أسرع المارة لإنقاذ الشاب وأطفأوا النيران بطفايات الحريق، ولم يذكر الموقع مكان وقوع الحادث.

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