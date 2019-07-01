بالصورة.. تغيير اسم شارع الغابات في الموصل

2019/07/01 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عمدت الحكومة المحلية في مدينة الموصل الى تغيير تسمية شارع الغابات وسط المدينة.واطلقت تسمية شارع (شهداء العبارة) بدلا من شارع الغابات.وحصد حادث العبارة أرواح اكثر من 120 مدنيا معظمهم من النساء والاطفال.

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