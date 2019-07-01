2019/07/01 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت دمشق عن ارتياحها لنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الوفد السوري برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، لكل من الصين وكوريا الديمقراطية، بحيث وضعت هذه الزيارة ووفقاً لكل التصريحات التي صدرت خلالها، لبنة جديدة على طريق تطبيق سياسة التوجه شرقاً، حيث يوجد ثاني اقتصاد في العالم، وأحد أهم الدول النووية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وليد المعلم: متوافقون سياسياً مع الصين وبيونغ يانغ على استعداد لإرسال عمالة للبناء النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وليد المعلم: متوافقون سياسياً مع الصين وبيونغ يانغ على استعداد لإرسال عمالة للبناء) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وليد المعلم: متوافقون سياسياً مع الصين وبيونغ يانغ على استعداد لإرسال عمالة للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).