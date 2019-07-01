2019/07/01 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر العشرات من موظفي معمل نسيج الحلة اليوم الاثنين امام مبنى المجمع الصناعي بوسط الحلة للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم وشمولهم بمخصصات مهنية تتعلق بالخطورة.وقال احد المتظاهرين “ان المعمل يحقق نسب ارباح جيدة ، لا سيما بعد ان تم تحويل مشتريات الوزارة الى المعامل الوطنية “، مشيرا الى ان رواتب الموظفين هي اقل من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة لموظفي معمل نسيج الحلة للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة لموظفي معمل نسيج الحلة للمطالبة برفع التسكين عن رواتبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).