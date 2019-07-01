الاقليات تدعو عبد المهدي لاطلاعها على آليات توزيع الدرجات: سنقبل بمدير عام!

2019/07/01 | 11:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا رئيس الكتلة الايزيدية في مجلس النواب صائب خدر، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اطلاع الأقليات في مجلس النواب على آلية توزيع الدرجات الخاصة، مؤكدة أنها ستقبل بمنصب مدير عام حتى تشعر أنها ضمن دائرة القرار السياسي.وقال خدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “المحاصصة السياسية أنتجت تهميش الاخرين وابعادهم عن صنع القرار […]

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