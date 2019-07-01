افعى اكلة بشر طليقة في شوارع كامبريدج شمال بريطانيا

2019/07/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبت حالة من الرعب في مدينة كامبريدج شمال العاصمة البريطانية، بعد رصد أطول ثعبان في العالم يزحف في أحد شوارع المدينة.الشرطة تحدثت عن رصد أفعى مشبكية يصل طولها إلى 2.7 متر في شارع سكني بمنطقة “لويفيل روود” في كامبرديج صباح الأحد.وتقول الشرطة البريطانية التي حددت مالك هذه الأفعى، بأنها تبذل جهودا من أجل العثور

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