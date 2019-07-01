2019/07/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن القضاء، اليوم الاثنين، تصديق محكمة تحقيق الكرادة أقوال متهمين اثنين بسرقة مبالغ مالية من المواطنين الخارجين من المصارف.وأوضح بيان صادر عن مجلس القضاء الاعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “القاضي المختص صدق اقوال عصابة يطلق عليها ( درب محمد) تقوم بسرقة المركبات التي تحتوي على مبالغ مالية وهي خارجة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “درب محمد” عصابة تستهدف المواطنين الخارجين من المصارف وكالة خطوة برس.

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