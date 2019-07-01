مقتل وإصابة 25 سورياً بهجوم إسرائيلي في ريف دمشق الجنوبي

2019/07/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل إعلام سورية، الاثنين، بمقتل وإصابة 25 شخصاً جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف ريف دمشق الجنوبي.وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية، أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق”.وأشارت إلى “استشهاد أربعة مدنيين بينهم

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