هل سيتحول جنس الاراضي من زراعي الى سكني؟

2019/07/01 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت امانة بغداد، الاثنين، ان تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية خاصة التي تم انشاء الدور عليها، امر يحتاج الى تشريع قانون في البرلمان من اجل الغاء قانون النظام السابق.وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الاراضي الزراعية تم تشييد الدور عليها، وبالتالي فهي […]

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