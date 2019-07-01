انطلاق اجتماع الحزبين الرئيسين في السليمانية لحسم منصب محافظ كركوك

2019/07/01 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلق اجتماع بين وفدين من الحزبين الرئيسين في اقليم كوردستان الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني في مقر المكتب السياسي للحزب الاخير بمدينة السليمانية.

وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الحزبين سيناقشان اختيار مرشح لنيل منصب محافظ كركوك.

وبحسب المعلومات فان الديمقراطي الكوردستاني سيحاول حسم منصب محافظ كركوك من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.

ويشترط الاتحاد الوطني اختيار مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة المحلية لكركوك المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد قبل تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

وعينت الحكومة الاتحادية بعد احداث 16 اكتوبر 2017 محافظا من القومية العربية لشغل المنصب بالوكالة بعد اقالة المحافظ السابق نجم الدين كريم.

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