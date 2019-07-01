برشلونة بصدد الاعلان عن صفقة كبيرة خلال ساعات

2019/07/01 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس رابطة الليجا، أن أنطوان جريزمان سينتقل من أتلتيكو مدريد لصفوف برشلونة في غضون ساعات.وقال تيباس لصحيفة “سبورت” الإسبانية، ” يبدو أن كل شيء يشير إلى أنه في غضون ساعات قليلة سيكون جريزمان لاعبًا في برشلونة”.وأضاف تيباس: ” برشلونة يجب أن يبيع أحد نجومه، إنه بحاجة إلى التخلي عن العديد من […]

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