السجن لمسؤولين سابقين بوزارة الصحة سرقوا اكثر من ستة مليارات

2019/07/01 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أفصحت هيأة النزاهة عن تفاصيل الأحكام الصادرة بحقِّ ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الصِّحَّة؛ لسرقتهم أكثر من ستة مليارات دينارٍ، مُبيِّنةً أنَّ المُدانين استحوذوا على تلك الأموال بعد إقدامهم على اعتماد قوائم مُزوَّرةٍ، وصرف رواتب لعناصر حمايةٍ (وهميِّين).وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة ، في حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها […]

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