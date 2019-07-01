تحقيق الكرادة تصدق اعرافات عصابة “درب محمد”

2019/07/01 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ صدقت محكمة تحقيق الكرادة أقوال متهمين اثنين بسرقة مبالغ مالية من المواطنين الخارجين من المصارف.وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “القاضي المختص صدق اقوال عصابة يطلق عليها ( درب محمد) تقوم بسرقة المركبات التي تحتوي على مبالغ مالية وهي خارجة من المصارف عن طريق كسر الزجاج الخلفي […]

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