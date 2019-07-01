2019/07/01 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة التربية في مجلس النواب ،الاثنين، أنها ستتخذ إجراءات ضد اللجنة الدائمة للامتحانات اذا ثبت وضعها اسئلة اللغة العربية من خارج المنهج.وقال عضو الجنة رعد المكصوصي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن لجنته “ستدرس مادة اللغة العربية وعرضها على مستشارين مختصين لمعرفة كيف تم وضع الاسئلة وهل هي من داخل المنهج

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية النيابية:سنتخذ إجراءات ضد لجنة الامتحانات بشأن اسئلة العربي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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