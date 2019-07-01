2019/07/01 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC هاجمت النائبة عن التيار المدني شروق العبايجي، الآلية التي يتم فيها تطبيق الامتحانات المركزية (البكالوريا) لطلبة المدارس في عموم البلاد، مشيرة الى أن ما يحصل اشبه بـ”الحرب”.وتأتي تصريحات العبايجي تزامناً مع بدء الامتحانات النهائية بالنسبة لطلبة الصفوف المنتهية، في الوقت الذي انقسمت فيه الآراء حول صعوبة الأسئلة او سهولتها.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائبة: البكالوريا “حرب” ضد الطلبة والمحاصصة تغلغلت بالتعليم المركز الخبري الوطني.

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