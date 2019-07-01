ضياء الشكرجي - حقيقة موقف القرآن من المرأة 24/41

2019/07/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي حقيقة موقف القرآن من المرأة 24/41ضياء الشكرجيdia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgومن أجل توخي الموضوعية والإنصاف أقول، لا يبعد أن يكون فهمي هو الصحيح يوم كنت داعية إسلاميا، وأمارس تقديم المحاضرات الدينية، التي لم تخلُ من ثمة تفسير للقرآن، بطريقة التفسير الاستيحائي، الذي وجدت أحد كبار المفسرين [محمد حسين فضل الله] يعتمده ......

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