2019/07/01 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان الجزية: النص والتاريخ القديم وعصرالحداثةطلعت رضوان وأنا أنكش فى ذاكرتى لإستخراج المخزون، تذكرتُ مقالاعن الجزية كتبه عراب العروبة (هيكل) والصحابى الأول (بالباء وليس بحرف الفاء) لنبى العروبة (عبدالناصر) وبعد النكش فى الذاكرة بدأتُ البحث فى أرشيفى الخاص حتى وجدتُ المقال الذى جاء فيه: أنّ موظفــًـا فى وزارة المالية اكتشف- بالصدفة- أنّ مصرظــّـلتْ تدفع الجزية للحكومة التركية حتى عام1955، أى ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلعت رضوان - الجزية: النص والتاريخ القديم وعصرالحداثة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلعت رضوان - الجزية: النص والتاريخ القديم وعصرالحداثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).