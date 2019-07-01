2019/07/01 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة النقل العراقية ، الاثنين ، ان الموانئ العراقية قد شهدت في الاونة الاخيرة حركة غير مسبوقة في رسو البواخر المتنوعة في ميناء ام قصر الجنوبي .وذكر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الباخرة con رست على الرصيف رقم 2 تحمل مادة السكر الخام من البرازيل بحمولة تصل 44 الف طن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل :موانئنا تشهد حركة غير مسبوقة في رسو البواخر وتفريغ البضائع) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل :موانئنا تشهد حركة غير مسبوقة في رسو البواخر وتفريغ البضائع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).