جنايات النجف تقضي بالإعدام مرتين لـ 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة ‏للخطف

2019/07/01 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة ‏نظرت قضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‌‏".‏وأضاف البيان ان" المحكمة اصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق ‏المدانين الاربعة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون ‏مكافحة الارهاب".‏انتهى..م.م

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