2019/07/01 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" المحكمة نظرت قضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم".وأضاف البيان ان" المحكمة اصدرت حكمها بالإعدام شنقاً حتى الموت مرتين بحق المدانين الاربعة وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون مكافحة الارهاب".انتهى..م.م
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات النجف تقضي بالإعدام مرتين لـ 4 مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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