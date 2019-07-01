هزة ارضية بقوة 3 درجات تضرب محافظة اربيل

2019/07/01 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال مصدر لموقع "الغدير"، ان" هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر ضربت في ساعة متقدمة من، صباح اليوم، ضربت محافظة اربيل ".

وأضاف، ان" موقع الهزة يبعد 23 كم عن محافظة حلبجة".انتهى..م.م

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