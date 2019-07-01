2019/07/01 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت ادارة نادي النجف الرياضي، الاثنين، فرض غرامات مالية على لاعبي فريق الكرة على اثر النتائج السلبية الاخيرة للفريق، فيما كشف النادي عن مدربه الجديد خلفاَ للمستقيل ثائر جسام.وذكر النادي في بيان وتلقته وكالة صدى، أن “الكابتن ثائر جسام مدرب نادي النجف ومساعده علي حسن ومدرب حراس المرمى إبراهيم سالم، قدموا استقالتهم من تدريب الفريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غرامات مالية تطال لاعبي نادي النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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