إيران: أكثر من نصف صادراتنا تذهب الى دول الجوار

2019/07/01 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد وزيرالتجارة والصناعة رضا رحماني، الاثنين، أن دول الجوار تستورد 54 بالمئة من صادرات السلع الايرانية.ونقلت وكالة “فارس” عن رحماني قوله خلال اجتماع تنسيقي فبيل زيارته لباكستان، إن “الامكانيات التجارية بين ايران ودول الجوار تسهل من عملية رفع حجم الصادرات لتلك الدول”.وأضاف أن “زيارته لباكستان تستهدف زيادة الحجم التجاري والاقتصادي البيني، البالغ […]

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