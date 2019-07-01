محكمة تحقيق الكرادة تصدق اعترافات عصابة درب محمد التي تستهدف المواطنين الخارجين من المصارف

2019/07/01 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق الكرادة، اليوم الاثنين، أقوال متهمين اثنين بسرقة مبالغ مالية من المواطنين الخارجين من المصارف.

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