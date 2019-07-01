الشنق مرتين بحق أربعة أشخاص بينهم إمراة في النجف

2019/07/01 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت محكمة جنايات النجف، الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت مرتين بحق أربعة ‏مدانين بعملية خطف مواطنين ومساومة ذويهم على مبلغ من المال.‏

قضت محكمة في النجف بالإعدام مرتين بحق أربعة أشخاص بينهم امرأة شكلوا عصابة خطف في النجف

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن "المحكمة ‏نظرت قضية أربعة مدانين بينهم امرأة شكلوا عصابة للخطف حيث أقدموا على ‏خطف مواطنين في المحافظة ومساومة ذويهم على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم‏‏".‏

أضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا حتى الموت مرتين بحق ‏المدانين الأربعة وفقًا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /1و8 من قانون ‏مكافحة الإرهاب".‏

وتعد حالات الاختطاف من أكثر الجرائم انتشارًا في البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية، ترتكبها عصابات أو ميليشيات بهدف القمع أو المساومة على الأموال أو المصالح التجارية وغيرها، فضلًا عن عمليات الاختطاف التي تنتهي بجرائم قتل أو اغتصاب بحق أطفال.

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