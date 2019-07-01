2019/07/01 | 11:38

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تحقيق الكرادة تصدق اعترافات عصابة "درب محمد" التي تستهدف المواطنين الخارجين من المصارف

صدقت محكمة تحقيق الكرادة أقوال متهمين اثنين بسرقة مبالغ مالية من

المواطنين الخارجين من المصارف.

وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "القاضي

المختص صدق اقوال عصابة يطلق عليها ( درب محمد) تقوم بسرقة المركبات

التي تحتوي على مبالغ مالية وهي خارجة من المصارف عن طريق كسر

الزجاج الخلفي للمركبة اثناء توقفها في احد الشوارع".وأضاف البيان أنه "في وقت سابق تم تسجيل اخبار بشان حصول حادثة سرقة

27 مليون دينار من احدى المركبات"، لافتا إلى أنه "تم جمع معلومات

بالاعتماد على الطرق الفنية الحديثة وبعد فترة تم التعرف على

الجناة".وأشار إلى أن "المحكمة صدقت اقوال المتهمين وفقا لاحكام المادة 444/

رابعا من قانون العقوبات العراقي".

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